Человек, который заболел, должен носить медицинскую маску и пить много жидкости

Профессор и доктор медицинских наук Екатерина Амосова в интервью "Politeka Online" рассказала о том, что нужно делать, если дома кто-то заболел коронавирусом, а также, нужно ли пить витамины после выздоровления (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Человек, который заболел, носит маску, не пользуется кухней, а еда подается в комнату. Туалет – это такое дело. Обязательно человек выходит с комнаты, где есть другие члены семьи, в хирургической маске, которая должна меняться и плотно прилегает. После этого проветривается помещение", - рассказала профессор.

По ее словам, в этой ситуации очень важно проветривать квартиру и увлажнять воздух любыми способами. Самим больным она рекомендует побольше двигаться и пить много жидкости, так как при высокой температуре у человека уходит много жидкости из организма.

Екатерина Амосова также объяснила, можно ли самим принимать антибиотики при коронавирусе. По ее словам, человек должен сдать анализ крови и обратиться за помощью к врачу, но нельзя самому себе назначать антибиотики.

Кроме того, она рассказала, нужно ли принимать какие-то витамины после того, как человеку удалось побороться страшную болезнь.

"Надежда на антиоксидантные свойства витаминов, - она не работает. Но работают свежие овощи и фрукты, а именно 7 овощей и фруктов, минимум. Тут здоровое питание, никакие витамины в таблетках не сработают", - предупредила доктор медицинских наук.

В случае с повторным заболеванием коронавирусом врач заявила, что в западной литературе говорится о втором инфицировании. В такой ситуации повторное заболевание вызывается вирусом, который мутировал.

Напомним, что израильский медик Борис Бриль объяснил, помогают ли медицинские маски в период пандемии.

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