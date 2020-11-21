Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook

Далее Znaj.ua приводит слова автора без комментариев.

Разочарование, если не сказать поражения двух украинских революций лежат в плоскости ложного понимания причин этих майданов.

Я убежден, что именно это сыграло злую шутку со всеми постмайданными властями.

Итак:

Майданы имели мировоззренческую природу и не собирались по заказу политиков или за деньги "демократических" олигархов или Запада;

Идеи и ценности, а не политическая ненависть и жажда власти были главной движущей силой истинного прогресса и действий миллионов граждан.

Зато кадровые назначения своих, продвижение собственного бизнеса, цинизм, нарциссизм и тщеславие - такое поведение постмайданной власти прямо противоречило общественным ожиданиям.

« Герои Майдана», какими себя самопровозгласила власть, начали мужественно и героически коллекционировать должности, звания, награды, именное оружие и бюджетные деньги. А при этом учили простой украинский народ , что «Героям Майдана» все дозволено, потому что они или организовывали или финансировали «Революцию Достоинства», а ныне защищают ее достижения любой ценой?!

Итак, общество уже дважды после майданов, действовало согласно принципу «сила действия равна силе противодействия умноженной на два».

То есть, если «Майданная власть» не соответствовала ожиданиям общества - ее начали ненавидеть, а потом и менять.

Правда трагедия в том, что эти перемены приводили к власти еще худших!

Но это уже совсем другая политическая история.

Именно поэтому, в День свободы и достоинства должны:

- уважать настоящих героев, отдавших жизнь за идеалы и ценности заветной Украины;

- говорить об исторических уроках и ошибках этих периодов украинского государства;

- а не слушать на эфирах собственных и олигархических каналов поучения «Героев Майдана», которые не смогли воплотить в жизнь мировоззренческие установки Майдана!

П. С. о "героях антимайданов" писать не вижу нужды, потому что к их политическому лагерю не принадлежал и своей критической позиции по ним никогда не менял.