Во Львове провожают в последний путь театрального режиссера Романа Виктюка, который умер в возрасте 84 лет

Умер режиссер в Москве на прошлой неделе от осложнений коронавируса на 85-том году. Прощание с ним началось утром 23 ноября в театре "Перший".

Затем продолжилось в Церкви святого Андрея, где проходит отпевание. Онлайн-трансляцию ведет YouTube-канал "Твоє місто"(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Племянница режиссера рассказала, что Виктюка похоронят в 15:00 в семейном склепе на Лычаковском кладбище.

Сначала на сцене в Театре юного зрителя поставили гроб, а рядом большое панно с фотографиями и сцена усыпана цветами. Рядом сестра Романа Григорьевича, его внука и внучатые племянники. На балконе поет хор. Желающих проститься с режиссером очень много - это и друзья, и простые львовяне. У многих на глаза наворачиваются слезы, некоторые стоят на коленях и подпевают хору.

В Театр юного зрителя проститься с режиссером также пришли его друзья, ученики, театральные деятели, актеры, поклонники творчества режиссера не только из Львова, но и из Киева, Одессы и других городов Украины.

"Это святой человек. Он нас называл детьми – племянников и племянниц. Все мы всегда были дети, а он для нас – братиком. Мы очень его любили и будем любить. Очень сложно, это неожиданная смерть. Для всей семьи это большая потеря", – рассказал журналистам племянник Романа Виктюка Борис Виктюк.

Коллеги из театра, где работал Роман Виктюк, говорят, что художник останется в их памяти навсегда.

"Это всегда был человек полный жизни, ну а человек жив, пока его помнят. Так что я думаю, что он остается с нами", — сказала художница театра юного зрителя Наталья Лейкин.

После церемонии в театре состоится отпевание в церкви святого Андрея. Далее гроб с телом режиссера будет доставлен на Лычаковское кладбище, где Романа Виктюка похоронят в фамильном склепе, рядом с его родителями.

Напомним, 20 ноября прощании с ним прошлом в Театре Романа Виктюка, который находится столице России. В Москве режиссер жил в квартире на Тверской улице с окнами на Кремль и Госдуму, где до него обитали сын и внук Иосифа Сталина.

Напомним, украинский режиссер Роман Виктюк ушел из жизни, первые подробности.

Как сообщала Politeka, близкие Виктюка раскрыли правду о трагедии с режиссером.

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