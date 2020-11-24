"Были предложения порекламировать презервативы, это единственное, от чего я отказался"

Когда ты холост, абсолютно нормально быть в центре внимания, а когда ты в отношениях, то непонятно, почему девушка рядом с тобой

Известный украинский шоумен, актер, радио- и телеведущий, а также ведущий телеканала "ДОМ" Андрей Джеджула в интервью "POLITEKALIFE" рассказал об отношениях и "подводных камнях" популярности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Шоумен объяснил, как ему живется, когда он находится в самом эпицентре внимания, а также он рассказал об интересном периоде его жизни, когда ему предлагали рекламировать презервативы. Кроме того, Джеджула рассказал о женщинах, которые постоянно хотели быть с ним.

"Когда они со мной расходятся, они все говорят, что это самая большая ошибка их жизни и так далее… Обычно так все происходит. Как о бывших говорят нелестно. Ну, наверно, так", - с юмором говорит ведущий.

Мужчина рассказал, не надоело ли ему находиться в центре внимания и всяческих обсуждений. Он сравнил холостяцкую жизнь и отношения, рассказав, с чем из этого проще жить.

"Когда ты холост, абсолютно до одного места, это только в плюс тебе, потому что ты не знаешь слова "нет". Куда бы не зашел, все ждут этой встречи. Когда я взрывал этот мир радио, люди в машинах это слушали, перезаписывали. А когда ты в отношениях, то это страшно, потому что ты не понимаешь, девушка с тобой из-за того, что ты известен?", - задался вопросом шоумен.

Он вспомнил период, когда он взял в жены прекрасную девушку, находясь длительное время в роли холостяка. По его словам, в его жизни даже были те мужчины, которым он тоже нравился и был интересен, как собеседник.

"Были предложения порекламировать презервативы, это единственное, от чего я отказался. Я себе представляю, как наш менталитет или бабушки, которые смотрят сериал: "Це падлюка, оце той, шо вбив оцю". До конца своих дней: "А, це ж той, г**дон из аптеки"", - пошутил шоумен Андрей Джеджула.

Напомним, что ведущий Андрей Джеджула показал, как его машину наказали из-за того, что он припарковал ее не в том месте.

Как сообщала Politeka, известный шоумен Андрей Джеджула показался на публике в обнаженном виде.

Также Politeka писала, что Андрей Джеджула рассказал, сколько ему было лет, когда он первый раз поцеловался.