Компания «КСМ-Трейд» жены депутата от «Слуги Народа» Олега Семинского 17 ноября победила в крупнейшем с начала года тендере государственной компании «Укрпочта» на поставку моторных масел.

Как пишет Знай.юа, об это свидетельствуют данные системы ProZorro.

С компанией «КСМ-Трейд» подписано намерение о заключение контракта на 29 270 литров моторных и трансмиссионных масел общей стоимостью 1,53 млн грн.

Это крупнейший контракт на масла и смазочную продукцию «Укрпочты» в текущем году.

В октябре этого года компания жены Семинского, по данным ProZorro, стала крупнейшим поставщиком масел для государственного предприятия «Дунайское пароходство», получив контракт на 1,24 млн грн.

Согласно данным единого реестра Министерства юстиции, 34% ООО «КСМ-Трейд» принадлежит Татьяне Бушай. Она также указана как конечный бенефициарный собственник компании.

Эти данные подтверждаются декларацией Олега Семинского за 2019 г., в которой Татьяна Бушай указана женой нардепа.

В 2019 г. ООО «КСМ-Трейд» получило чистую прибыль 11,4 млн грн. Общая выручка составила 336 млн грн, существенная доля от которой пришлась на госзаказ.

За 9 месяцев 2020 г. чистая прибыль выросла до 16,2 млн грн в том числе благодаря активизации на гостендерах.