С 22 ноября на территории Рогатинского лесного хозяйства в Ивано-Франковской области начался сезон охоты на пушного зверя.

Государственная экологическая инспекция планирует проведение рейдовых проверок, чтобы проверить, соблюдают ли охотники правила охоты.

Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает "Знай".

«С 22 ноября на территории Рогатинского лесхоза на Ивано-Франковщине стартовал сезон охоты на пушного зверя. Госэкоинспекция усилит контроль на территории Прикарпатья и будет проводить рейдовые проверки за соблюдением правил охоты», - отметил Андрей Малеванный.

Он разъяснил, что именно будут проверять инспекторы во время таких охотничьих рейдов.

«В первую очередь, будем осуществлять документальный контроль, проверяя наличие охотничьих документов и их соответствие природоохранному законодательству. Для законной охоты гражданин обязан предоставить:

- удостоверение охотника;

– ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины;

- разрешение на добычу охотничьих животных (отстрельную карточку) с отметкой о проведении охоты в указанный день или добытую дичь;

- соответствующее разрешение на право пользования огнестрельным охотничьим оружием в случае его использования;

– паспорт на собак охотничьих пород, других ловчих зверей и птиц в случае их использования во время охоты.

В случае отсутствия какого-либо из этих документов инспектор ДЭИ готовит админпротокол на нарушителя и взимает штраф. Санкции применяются к гражданам, которые используют запрещенные орудия лова, охотятся на непредназначенных для этого территориях и в запрещенное время», - детализировал Андрей Малеваный.

Сейчас штрафы за нарушение правил охоты слишком низкие, для того чтобы предостеречь граждан от незаконной охоты, поэтому их крайне необходимо просматривать.

"К сожалению, уровень штрафов за нарушения остается крайне низким, чтобы стимулировать граждан соблюдать законодательство во время сезона охоты. Согласно статье 85 админкодекса нарушителей ждут санкции от 6 до 60 необлагаемых минимумов (от 102 до 1021 гривен). Зато необходимо пересмотреть и установить новые, адекватные штрафы, ведь только высокие санкции сделают незаконная охота рискованным для граждан. Надеюсь, что парламент и правительство не оставят эту проблему без внимания», - добавил Андрей Малеваный.