Жена писателя и политического деятеля Юрия Щербака Мария умерла из-за нового коронавируса

Юрий Щербак тоже сейчас болен коронавирусом и врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил в Facebook общественный деятель и писатель Михаил Слабошпицкий.

Он надеется, что Бог даст Щербаку сил пережить это горе и он сумеет побороть коронавирус.

"Горькая весть. Только что сообщили о смерти от коронавируса Марии Иосифовны Щербак, жены выдающегося писателя, политического деятеля Юрия Щербака. Сам Юрий Николаевич сейчас также болен COVID-19. Дай Бог ему сил выздороветь и пережить это горе", - написал он.

Украинцы в комментариях также выражают свое сочуствие и поддержку: "Горе, горе... когда же закончатся эти горькие жатвы ? И почему умирают лучшие?", "Столько горя сразу! Пусть покоятся с миром. Семье сочувствие", "Такая печаль... Снаряды падают так близко.... Мое сочувствие".

Напомним, Юрий Щербак - украинский писатель, политик, деятель экологического движения, дипломат, врач-эпидемиолог.

Доктор медицинских наук, почетный доктор медицины Национального медицинского университета имени Богомольца, профессор. Лауреат Литературной премии им. Яновского.

Он был первым министром охраны окружающей природной среды Украины в правительстве Витольда Фокина (1991-1992), послом Украины в Израиле (1992-1994) и в США (1994-1998).

Вирус не щадит никого. Недавно во Львове провели в последний путь театрального режиссера Романа Виктюка, который умер в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

Кроме того, в России был срочно госпитализирован актер Александр Ширвиндт - у него и его супруги Натальи развилась пневмония на фоне китайского вируса.

Напомним, Виктюк призвал жителей Донбасса задуматься, где их родина

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