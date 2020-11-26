Жена писателя и политического деятеля Юрия Щербака Мария умерла из-за нового коронавируса
Юрий Щербак тоже сейчас болен коронавирусом и врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил в Facebook общественный деятель и писатель Михаил Слабошпицкий.
Он надеется, что Бог даст Щербаку сил пережить это горе и он сумеет побороть коронавирус.
"Горькая весть. Только что сообщили о смерти от коронавируса Марии Иосифовны Щербак, жены выдающегося писателя, политического деятеля Юрия Щербака. Сам Юрий Николаевич сейчас также болен COVID-19. Дай Бог ему сил выздороветь и пережить это горе", - написал он.
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Украинцы в комментариях также выражают свое сочуствие и поддержку: "Горе, горе... когда же закончатся эти горькие жатвы ? И почему умирают лучшие?", "Столько горя сразу! Пусть покоятся с миром. Семье сочувствие", "Такая печаль... Снаряды падают так близко.... Мое сочувствие".
Напомним, Юрий Щербак - украинский писатель, политик, деятель экологического движения, дипломат, врач-эпидемиолог.
Доктор медицинских наук, почетный доктор медицины Национального медицинского университета имени Богомольца, профессор. Лауреат Литературной премии им. Яновского.
Он был первым министром охраны окружающей природной среды Украины в правительстве Витольда Фокина (1991-1992), послом Украины в Израиле (1992-1994) и в США (1994-1998).
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Кроме того, в России был срочно госпитализирован актер Александр Ширвиндт - у него и его супруги Натальи развилась пневмония на фоне китайского вируса.
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