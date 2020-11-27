Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов вероятно с судна "Аметист".

Администрация морских портов Украины (АМПУ), которая знала об этом инцинденте не сообщила ДЭИ о нем

Об этом сообщается на сайте Госэкоинспекции Украины, пишет "Знай".

"О разлив нефти с судна "Аметист" Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами. Напомню, что со времени, когда были ликвидированы морские инспекции ДЭИ, наши работники не имеют права заходить в портовую зону и всецело полагаются на добросовестность портовиков", - рассказал глава ДЭИ Андрей Малеванный.

Он отметил, что узнав о факте загрязнения акватории Черного моря, в Госэкоинспекции дали запросы в ГП "АМПУ", Черноморского Филиала ГП "АМПУ", Капитану морского порта Черноморск и, в порядке взаимодействия, Государственной пограничной службе Украины. АМПУ сообщило, что никаких нарушений не выявлено.

"Поэтому было принято решение, в рамках взаимодействия с пограничниками, подойти к причалу с моря. В результате чего наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!",- отметил Малеванный.

Инспекторы отобрали пробы воды в загрязненной части акватории для лабораторного анализа. По результатам проверки в ДЭИ назовут убытки и выяснят, кто является владельцем судна. По факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов, что негативно влияет на растительный и животный мир и небрежного отношения к должностным обязанностям работников Черноморского филиала ГП "АМПУ" ДЭИ направлено сообщение о совершении уголовного преступления в Одесской областной прокуратуры и ТУ ГБР в г. Николаеве.

Также о факте загрязнения моря деи направлено сообщение об уголовном правонарушении к Черноморскому ОП Овидиопольского ОП ГУ НП в Одесской области.

"Позиция АМПУ, стоящая на стороне загрязнителей окружающей среды, превращает наше сотрудничество в фарс. Потому что вместо оперативной реакции на события от ДЭИ скрывают информацию, и в результате морская экосистема каждый раз несет потери. А самое главное - никто за это не несет наказания, а, следовательно, все будет повторяться снова и снова", - подчеркнул глава ведомства.

Андрей Малеванный в очередной раз обратился к руководству АМПУ с просьбой ответственно относиться к своим обязательствам. "Иначе вынужден буду поднимать перед руководством государства вопрос о невозможности наших совместных действий из - за откровенного саботажа одной из сторон", - резюмировал глава Госэкоинспекции.