Еще во время жесткого карантина весной ожидался рост спроса спроса на прививки от ОРВИ и гриппа осенью. Но сейчас даже тот, кто хочет вакцинироваться, сделать этого не сможет.
Вакцин от гриппа катастрофически не хватает. В частных клиниках вакцинируют только в том случае, если ты отстоял в очереди, а в аптеках купить вакцину можно только в первый час, пока ее не раскупили, или же по знакомству. Впервые за 30 лет независимости в наш лексикон вернулось слово «достать» в советском значении. Об этом рассказала Катерина Котенкова в новом выпуске канала YouTube «Знай ua».
Так же сложится и с вакциной от COVID-19. Конечно, в Минздраве уверяют, что обеспечат иммунизацию как можно большего числа населения проверенными и качественными препаратами, как в рамках глобальной инициативы, так и за счёт государственного бюджета.
Министр здравоохранения Максим Степанов уже называл ориентировочную стоимость порции вакцины – приблизительно 37 долларов США.
Есть еще другой вариант – инициатива COVAX, фонда с глобальным доступом к вакцине от коранавируса. Украина сможет получить от него количество доз для 20 процентов населения бесплатно.
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Ранее Котенкова рассказала, чем опасна для страны власть олигархов.
Также она отметила тенденцию к обнищанию и старению населения Украины.