Еще во время жесткого карантина весной ожидался рост спроса спроса на прививки от ОРВИ и гриппа осенью. Но сейчас даже тот, кто хочет вакцинироваться, сделать этого не сможет.

Вакцин от гриппа катастрофически не хватает. В частных клиниках вакцинируют только в том случае, если ты отстоял в очереди, а в аптеках купить вакцину можно только в первый час, пока ее не раскупили, или же по знакомству. Впервые за 30 лет независимости в наш лексикон вернулось слово «достать» в советском значении. Об этом рассказала Катерина Котенкова в новом выпуске канала YouTube «Знай ua».

Так же сложится и с вакциной от COVID-19. Конечно, в Минздраве уверяют, что обеспечат иммунизацию как можно большего числа населения проверенными и качественными препаратами, как в рамках глобальной инициативы, так и за счёт государственного бюджета.

Министр здравоохранения Максим Степанов уже называл ориентировочную стоимость порции вакцины – приблизительно 37 долларов США.

Есть еще другой вариант – инициатива COVAX, фонда с глобальным доступом к вакцине от коранавируса. Украина сможет получить от него количество доз для 20 процентов населения бесплатно.

Ранее Котенкова рассказала, чем опасна для страны власть олигархов.

Также она отметила тенденцию к обнищанию и старению населения Украины.