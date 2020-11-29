Politeka.net приносит свои извинения Елене Лукаш за опубликованный материал, который не соответствовал действительности

На сайте Politeka вчера поздно вечером была опубликована новость «ЗМІ: Син Олени Лукаш очолює підрозділ ФСБ з інформаційної війни з Україною».

Данный текст был взят журналистом редакции с сайта Антикор.

К сожалению, журналист нашей редакции не проверил правдивость данного текста. Утренний редактор провел проверку материала и выяснив, что он содержит неправдивую информацию, удалил новость с сайта.

Журналист, разместивший данный текст – уволен.

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Редакция Politeka.net приносит свои извинения Елене Лукаш за публикацию непроверенного материала.