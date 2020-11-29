Politeka.net приносит свои извинения Елене Лукаш за опубликованный материал, который не соответствовал действительности
На сайте Politeka вчера поздно вечером была опубликована новость «ЗМІ: Син Олени Лукаш очолює підрозділ ФСБ з інформаційної війни з Україною».
Данный текст был взят журналистом редакции с сайта Антикор.
К сожалению, журналист нашей редакции не проверил правдивость данного текста. Утренний редактор провел проверку материала и выяснив, что он содержит неправдивую информацию, удалил новость с сайта.
Журналист, разместивший данный текст – уволен.
Корейская Кардашьян без белья еле удержала аппетитные "вишенки" в декольте: "Вижу страсть"
"Невеста" Харламова в распахнутой кофточке похвасталась своим главным лакомством: "Обладательница роскошных..."
Горячая Анджелина Джоли расставила ножки, засветив пикантные места: «Все приветствуют королеву»
"Тела складывают под стеной": коллапс добивает больницы, врачи ничего не могут поделать
Редакция Politeka.net приносит свои извинения Елене Лукаш за публикацию непроверенного материала.