Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

Госэкоинспекция рассчитала 155 тысяч гривен убытков за незаконный вылов рыбы браконьерами на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский», что в Черкасской области.

Глава ДЭИ Андрей Малеванный рассказал, что нарушители природоохранного законодательства были выявлены во время рейда. Преступникам грозит уголовная ответственность.

«Во время рыбоохранного рейда Госэкоинспекция в Черкасской области совместно с РО ВО Управления патрульной полиции с поличным задержали «черных» рыбаков, которые выловили около 500 рыб различных видов с помощью запрещенного орудия лова - мисинових сеток.

На одного из браконьеров, который остался на месте преступления, составлен админпротокол по статье 91 КУоАП. По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам статьи 249 УК Украины (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом)», - отметил Андрей Малеваный.

Чиновник добавил, что вследствие низких штрафов за браконьерство в Украине уничтожается огромное количество водных биоресурсов.

"К сожалению такие факты-нередки. По неофициальным данным браконьеры вылавливают из водоемов более 190 тонн рыбы ежедневно. Незаконное рыболовство фактически выравнялось с легальным, ведь санкции за нарушения крайне низкие – это 340-680 гривен. А максимальное наказание, которое предлагается 249 УК Украины-это ограничение свободы на срок до 3 лет.

Чтобы исправить эту ситуацию, был предложен законопроект №2765, который предусматривает повышение штрафов за нарушение правил рыболовства. Сейчас он принят в первом чтении, и, я надеюсь, вскоре пройдет и второе. Жесткая и неуклонная ответственность за браконьерские действия – это то, что позволит покончить с этим беззаконием навсегда!", - подчеркнул Андрей Малеванный.