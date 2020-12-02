На акции протеста у здания посольства США в Киеве общественная организация «АвтоЕвроСила» призвала ввести санкции против главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева. Активисты назвали его «тайным агентом», который целенаправленно «раскачивает» ситуацию в Украине в ущерб интересам США, пишут Українські новини.



Участники акции обвинили Гетманцева в связях с пророссийскими и проиранскими силами, а также в подрывной деятельности внутри Украины. «Он использует свою должность для того, чтобы «раскачивать» политико-экономическую и социальную ситуацию в Украине в пользу России — геополитического врага Украины и США. Кроме того, он компаньон и лоббист гражданина Ливана Родрига Мерхежа, который в свою очередь защищает интересы Ирана и находится под санкциями США», — заявляют активисты.

Родриг Мерхеж — бизнес-партнер матери Гетманцева Елены Гетманцевой в группе компаний TPG. По данным «АвтоЕвроСилы», компания, прикрываясь туристической деятельностью, занимается ремонтом иранских самолетов и контрабандой авиазапчастей в Иран. Для этого она использует самолеты авиакомпаний Anda Air, Bravo Airways, UmAir, Bykovyna, Dream Wind, Jonika, Ruta Air, Ukrainian Wings, YanAir. Они закупают детали для себя, а потом поставляют их в Иран в обход санкций. Часть из этих авиакомпаний в «черном списке». «В декларации Гетманцева отображено, что его мать передала больше полумиллиона долларов этому человеку (Родригу Мерхежу — ред.). Авиакомпанию этого человека в 2017 году поймали на перевозке противотанкового комплекса и запчастей к самолетам. Он под санкциями, но несмотря на это передавались деньги от семьи Гетманцевых», — сказал лидер «АвтоЕвроСила» Александр Чернявский.

Кроме этого, в «АвтоЕвроСила» уверены, Гетманцев умышленно провоцирует протестное движение в Украине. Он идеолог тотальной фискализации малого и среднего бизнеса, из-за которой активисты SaveФОП объявили бессрочную акцию протеста. Кроме того, главу налогового комитета обвинили в блокировании законопроекта №3704 о льготной растаможке авто с европейской регистрацией. Инициативы Гетманцева уже вывели на улицы тысячи украинцев. «Мы подозреваем, что это может быть глобальный план по дестабилизации ситуации в Украине для реванша пророссийских сил», — сказал Чернявский.

Участники «АвтоЕвроСила» передали в посольство обращение с просьбой внести Даниила Гетманцева в санкционный список США и создать совместную с Украиной следственную группу для расследования деятельности нардепа. Материалы также будут направлены в посольство Израиля в Украине (Гетманцев возглавляет межпарламентскую группу «Украина-Израиль») и СБУ.