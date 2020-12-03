Тела умерших лежат и в коридорах, и в палатах...

В одной из украинских больниц врачи не успевают выносить из палат тела умерших от коронавируса

Так, в одесской больнице №5, где лечат пациентов с коронавирусом, не хватает кислорода, от чего люди умирают, а их тела лежат в палатах вместе с живыми.

Такая ситуация возникла по причине огромной заполненности медучреждения, в котором катастрофическая нехватка оборудования, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Волонтеры в этом медучреждении сделали фото, на которых тела умерших пациентов лежат прямо в палатах и коридорах. По словам киевлянина Ивана Кудрявского, эти люди умерли не в реанимации, а просто в отделении, куда их доставили.

"Фото очень ужасные, люди умерли от коронавируса не в реанимации, а просто в отделении, куда их доставили. Меня больше всего напугало то, что говорится будто система медицины у нас готова к пандемии. Я вам скажу, что это ложь", – отметил киевлянин Иван Кудрявский.

Он рассказал, что родителей госпитализировали в тяжелом состоянии, однако в больнице не нашлось оборудования для их спасения. Мужчина обращался к волонтерам за помощью.

"Не хватает кислорода, мы привозим его в стационар. Там умирают люди", – пояснила руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

В больнице подтвердили, что фото действительно настоящие. Также рассказали, что после открытия как сортировочное медучреждение уже за два дня полностью заполнили новое коронавирусное отделение на 90 коек. Медперсонала не хватает, поэтому даже мертвых не успевали забирать из общей палаты.

"Нагрузка сумасшедшая, есть такие случаи, когда умирают несколько пациентов, поэтому не всегда успевается это вовремя сделать", - рассказала замдиректора по медицинским вопросам больницы №5 Людмила Бирюкова.

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