Видеоблогер Сергей Корнак побеседовал с народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестором Шуфричем и поделился своими впечатлениями от разговора
Как известно, сейчас в нашей стране наблюдается переизбыток чиновников – по приблизительным оценкам, их число достигает четверти миллиона. Примерно каждые 170 граждан содержат одного чиновника. Что на этот счёт думает Шуфрич?
«Он однозначно сказал, что сотрудников и работников министерств он не видит смысла сокращать, а увольнять необходимо представителей облсоветов. Как по мне, это вообще ни о чем», - делиться мнением блогер.
По словам Сергея Корнака, управленческий аппарат – это министры, замминистра, начальники департаментов, которые являются регуляторами бизнеса.
Он отмечает, что миссия Владимира Зеленского состояла в уничтожении бюрократии как класса – в государстве следовало оставить лишь 10-20 тысяч управленцев. К сожалению, президент вместо уничтожения этой системы стремится её возглавить.
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«Знаете, почему ни одна партия не говорит о сокращении числа чиновников? Потому что это их избиратели и поддержка. Они ездят на служебных машинах, живут в служебных квартирах и дачах. А мы с вами – обслуживающий персонал», - говорит Сергей Корнак.
И именно эти люди душат украинский малый бизнес налогами и пошлинами.
Пока мы не поймем, что самый важный шаг для роста – это борьба за сокращение чиновников, мы не сможем выйти на новый уровень жизни, считает обозреватель.
Ранее Сергей Корнак побеседовал с другим нардепом – Ильёй Кивой.
Также он призвал снизить налоговое давление на малый бизнес.