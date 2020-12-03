Видеоблогер Сергей Корнак побеседовал с народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестором Шуфричем и поделился своими впечатлениями от разговора

Как известно, сейчас в нашей стране наблюдается переизбыток чиновников – по приблизительным оценкам, их число достигает четверти миллиона. Примерно каждые 170 граждан содержат одного чиновника. Что на этот счёт думает Шуфрич?

«Он однозначно сказал, что сотрудников и работников министерств он не видит смысла сокращать, а увольнять необходимо представителей облсоветов. Как по мне, это вообще ни о чем», - делиться мнением блогер.

По словам Сергея Корнака, управленческий аппарат – это министры, замминистра, начальники департаментов, которые являются регуляторами бизнеса.

Он отмечает, что миссия Владимира Зеленского состояла в уничтожении бюрократии как класса – в государстве следовало оставить лишь 10-20 тысяч управленцев. К сожалению, президент вместо уничтожения этой системы стремится её возглавить.

«Знаете, почему ни одна партия не говорит о сокращении числа чиновников? Потому что это их избиратели и поддержка. Они ездят на служебных машинах, живут в служебных квартирах и дачах. А мы с вами – обслуживающий персонал», - говорит Сергей Корнак.

И именно эти люди душат украинский малый бизнес налогами и пошлинами.

Пока мы не поймем, что самый важный шаг для роста – это борьба за сокращение чиновников, мы не сможем выйти на новый уровень жизни, считает обозреватель.

Ранее Сергей Корнак побеседовал с другим нардепом – Ильёй Кивой.

Также он призвал снизить налоговое давление на малый бизнес.