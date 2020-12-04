Эпидемия "китайского" вируса может пойти на спад

Такое мнение озвучила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает "РБК Украина"

По ее словам, наиболее трудным периодом в Украине станут осень и зима, поскольку вирус будет проявляться более агрессивно.

"Сейчас он агрессивный. Сейчас мы получаем самые большие дозы возбудителя, поэтому растет количество тяжелых форм. В весенне-летний сезон это будет смягчаться, как и прошлым летом", - поделилась инфекционист.

Голубовская отметила, что летом люди болели в более легкой форме нежели сейчас.

"Впрочем, ситуация была не такой, как сейчас. И по количеству, но самое главное - по количеству тяжелых форм. Летом люди болели, но не было такого количества тяжелых форм", - пояснила врач.

Стоит отметить, что по состоянии на утро, 4 декабря, в Украине обнаружили 787 891 случаев заболеваемости "китайским" вирусом. С начала пандемии умерло 13 195 человек. За последние сутки зафиксировали 15 131 новый случай. Количество выздоровевших достигла 397 809.

Также мы сообщали, что в правительстве не собираются вводить жесткий карантин до конца декабря. Министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдержит в декабре нагрузку.

Напомним, украинцам рассказали, когда китайский вирус оставит их в покое.

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