Эпидемия "китайского" вируса может пойти на спад
Такое мнение озвучила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает "РБК Украина"
По ее словам, наиболее трудным периодом в Украине станут осень и зима, поскольку вирус будет проявляться более агрессивно.
"Сейчас он агрессивный. Сейчас мы получаем самые большие дозы возбудителя, поэтому растет количество тяжелых форм. В весенне-летний сезон это будет смягчаться, как и прошлым летом", - поделилась инфекционист.
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Голубовская отметила, что летом люди болели в более легкой форме нежели сейчас.
"Впрочем, ситуация была не такой, как сейчас. И по количеству, но самое главное - по количеству тяжелых форм. Летом люди болели, но не было такого количества тяжелых форм", - пояснила врач.
Стоит отметить, что по состоянии на утро, 4 декабря, в Украине обнаружили 787 891 случаев заболеваемости "китайским" вирусом. С начала пандемии умерло 13 195 человек. За последние сутки зафиксировали 15 131 новый случай. Количество выздоровевших достигла 397 809.
Также мы сообщали, что в правительстве не собираются вводить жесткий карантин до конца декабря. Министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдержит в декабре нагрузку.
Напомним, украинцам рассказали, когда китайский вирус оставит их в покое.
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