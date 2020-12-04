По случаю Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается во всем мире третьего декабря, первая леди Украины Елена Зеленская посетила музей в темноте «Третья после полуночи»

Все экскурсии в этом музее проходят в полной темноте в сопровождении людей с нарушениями зрения.

"Сначала ты воспринимаешь это как интересный квест. Самое главное потом понять, каково это – постоянно жить в этом квесте. Когда эта темная комната никогда не заканчивается, а увеличивается до размеров Мира! Я вышла на свет, изменившись. Надеюсь, на лучшее! У меня была такая возможность – выйти... А если нет? Если ты остаешься там навсегда?", - написала Елена Зеленская на своей странице в Фейсбуке.

По словам первой леди, именно такие проекты еще раз подчеркивают – безбарьерность должно быть общественной нормой.

На экскурсию Елена Зеленская пригласила Посла Канады в Украине Ларису Галадзу и Посла Германии в Украине госпожу Анку Фельдгузен.





"В сплошной темноте ты совсем иначе чувствуешь время. Об этих ощущениях нельзя рассказать. Это надо почувствовать. Я обязательно буду рекомендовать друзьям и коллегам посетить этот музей", – отметила Лариса Галадза.