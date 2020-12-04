Информация о повышении коммунальных платежей в Украине на 55% не соответствует действительности

Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, новые цифры в платежках обусловлен тем, что с января Госстат включает в нее заплаченные средства за электроэнергию.