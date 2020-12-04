Информация о повышении коммунальных платежей в Украине на 55% не соответствует действительности
Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
По его словам, новые цифры в платежках обусловлен тем, что с января Госстат включает в нее заплаченные средства за электроэнергию.
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Судя по комментариям в сети, украинцы остались недовольными таким объяснением.
"Когда они остановятся? Сколько можно обдирать народ. Народ долго терпеть будем?", "Не понимают тупоголовые, что за все придётся ответить, не жаль ни детей, ни родных", "У нас не такие доходы, чтобы и вашу коммуналку оплачивать", "Придумают разную ерунду, чтобы вытянуть последние копейки", Расчеты у них какие-то странные, нельзя поточнее, а то нам, рабам непонятно?", - писали в сети.
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