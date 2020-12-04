Рекомендация Минздрава массовой закупки кислородных концентраторов вызывает возмущение у специалистов. Концентратор в разы дороже, но не способен заменить кислородную дотацию, катастрофический дефицит которой испытывают украинские медики.

Об этом говорится в авторской программе Борислава Березы «Под личный контроль", которая обнародована на YouTube.

"В Минздраве о проблеме с кислородной дотацией знают. Но реагируют на нее довольно специфически – предлагая очередную схему. Министр Степанов, предлагает больницам решить проблему закупкой кислородных концентраторов", - отмечается в программе.

Расследователи выяснили, что победитель тендера на поставку запланированных 12-ти тысяч кислородных концентраторов известен заблаговременно. Один аппарат стоит от 50-ти тысяч до 4 млн грн. – в зависимости от объемов производства кислорода. Если же исследовать происхождение компаний с которыми предлагают сотрудничать чиновники Минздрава - все они так или иначе связаны. К примеру, одесская компания "Медфарком", которая фигурирует в большом количестве тендеров Минздрава по закупке медпрепаратов и товаров медицинского назначения.

«Недавно тайным приказом глава Минздрава Максим Степанов назначил исполняющим обязанности "Государственного экспертного центра МОЗ" Михаила Бабенко. Он – бывший глава компании "Медфарком". Владелец этой компании-Анатолий Урбанский - был председателем Одесского областного совета, когда нынешний глава Минздрава Максим Степанов возглавлял Одесскую ОГА. Тогда Одесская ОГА стала крупнейшим заказчиком компании «Медфарком-Центр», - сообщается в расследовании.

За миллиарды гривен, которые в Минздраве планируют потратить на закупку сомнительной аппаратуры можно было бы закупить сотни тонн медицинского кислорода, - утверждают эксперты программы. Самые современные концентраторы вырабатывают кислород чистотой до 93%. В то же время, согласно законам по лекарственные средства кислород медицинский должен составлять 99,5%. Итак, лоббируемый Степановым чрезвычайно дорогой коцентратор даже не производит медицинский кислород.

Кислородная дотация-сейчас едва ли не самый главный способ спасти тяжелобольного на коронавирус. Это отмечают в своих рекомендациях по протоколам лечения специалисты ВОЗ. Специфика спровоцированной COVID 19 пневмонии – нарастание легочной недостаточности. Это когда легкие из-за вирусного воспаления альвеол не могут передать кислород из воздуха в кровь человека. Это провоцирует сердечную недостаточность и смерть. Именно поэтому медики леча таких больных пытаются ликвидировать нехватку кислорода в крови увеличением его концентрации в легких – через систему кислородной дотации.