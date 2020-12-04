Каким регионам не повезет с погодой в субботу

Мощный антициклон посетил Украину с некоторыми "подарками"

Свежий прогноз погоды обнародовала Наталья Диденко в своем Facebook.

По словам синоптика, украинцам стоит готовиться к суровым температурным качелям.

Днем в западных регионах завтра, 5 декабря, ожидается от +5 до +12 градусов, а на Севере днем будет ноль, а ночью похолодает на несколько градусов.

"В ночь на воскресенье предполагается на Житомирщине и Киевщине до-4-7 градусов, на Черниговщине и Сумщине до-6-12 градусов! В центральных областях выходными днем будет около нуля, ночью в воскресенье столбики термометров упадут до-3-8 градусов, только в Винницкой области будет -1 - 3 градуса", - отмечает Наталья Диденко.

Но больше всего не повезет жителям восточных областей, где днем столбики термометров опустятся до -7, а в ночь на воскресенье - до -14 градусов.

"Южная часть в субботу покажет дневные +4+8 градусов... В Киеве в течение 5-6 декабря осадков не ожидается. Температура воздуха в Киеве 5-го декабря ночью 0-2 градуса мороза, днем около нуля, в ночь на воскресенье столбики термометров съедут вниз к -3-6 градусов", - резюмировала авторитетный синоптик и призвала украинцев тепло одеваться.

Ранее мы рассказывали, что средняя температура в декабре, как обещают синоптики, прогнозируется в пределах от -3 мороза до + 2 градусов тепла (в Крыму до +4° тепла).

Эксперты также отметили, что это примерно на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений декабрьской температуры в Украине.

Поэтому нынешняя зима будет такой же аномально теплой, как и прошлая.

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