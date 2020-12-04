Чиновники из Министерства здравоохранения решили обновить список «зеленых» и «красных» стран для украинцев

Как рассказывает Politeka, соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Так, в списке «красных» стран остаются США, Швейцария, Румыния, Польша, Словения, Армения, Лихтенштейн, Австрия, Туркменистан, Грузия, Хорватия, Швеция и другие страны. По состоянию на сегодня, в списке находится 36 стран, хотя до этого их там было 38.

Однако, в список «покрасневших» на этот раз попала Болгария. А вот «позеленели» Босния и Герцеговина. Также туда попала Франция.

До этого мы рассказывали, что вернувшись в Украину после посещения одной из стран "красной" зоны, гражданам необходимо пройти самоизоляцию, используя приложение "Дій вдома" или предоставить отрицательный ПЦР-тест на китайский вирус. От иностранцов при въезде в Украину требуют страховой полис, пройти обсервацию или же показать тест, пройденный не позднее, чем за 48 часов до прибытия на границу.

Украина пока находится в "зеленой" зоне вместе со 149-ю другими странами. Для попадания в список "позеленевших" необходимо, чтобы количество зараженного за неделю населения не превышало 100 000 человек.

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