Госэкоинспекция начала природоохранную акцию Новогодняя елка – 2021», во время которой усилит контроль за легальной реализацией елок совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления.

Как пишет Знай.юа , об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

«В рамках этого мероприятия Госэкоинспекцией уже подготовлены и направлены следующие поручения:

областным государственным администрациям и Киевской городской государственной администрации – предупредить лесохозяйственные предприятия о неуклонное выполнение ими законодательных требований в части охраны леса и проведения мероприятий для противодействия вырубки;

национальной полиции Украины – усилить меры контроля за местами торговли и хранения хвойных насаждений;

территориальным подразделениям ДЭИ-сформировать план профилактических и разъяснительных мероприятий для населения и согласовать его с органами местного самоуправления и Нацполицией.

Эти решения позволят активизировать природоохранный контроль и обеспечить легальную и прозрачную подготовку новогодних елок для продажи», - заявил глава ДЭИ Андрей Малеванный.

В предновогодний период увеличиваются объемы незаконной вырубки елок для продажи, и каждый год ее масштабы растут.

"Так, в предновогоднее время с 28 ноября 2019 года по 16 января 2020 года ДЭИ рассчитала 695,9 тысяч гривен убытков. Это в три раза больше, чем в течение аналогичного периода 2018-2019 годов. Штрафы достигли 45,6 тысяч гривен, что вдвое превышает показатель предыдущего года», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Чиновник также отметил соблюдение природоохранного законодательства обычными гражданами.

«Кроме того, хочу отметить, что за сохранение и охрану лесов ответственны все – от чиновников до обычных граждан. Большое количество хвойных деревьев уничтожается украинцами самовольно.

Если вы все таки хотите видеть дома живую елку на Новый год, то ее можно купить законно. Лучший вариант-искусственная или дерево в кадке, которое потом можно высадить возле дома", - добавил Андрей Малеваный.