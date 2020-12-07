В ближайшее время будет разработана методика контроля над объемами выбросов парниковых газов
Со следующего года Госэкоинспекция начнет осуществлять проверку документов о выбросах парниковых газов. Эта функция закрепляется за ГЭИ по закону» Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", который вводится в действие с 1 января 2021 года.
Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.
"На государственную экологическую инспекцию, согласно недавно принятому закону, возложена функция проверки данных в документах, а именно в отчетах о выбросах, которые осуществлены за определенный период, планах мониторинга за выбросами, и тому подобное. ГЭИ может провести внеплановую проверку в течение 3 месяцев после подачи документов субъектами хозяйствования и проверить соответствие информации действительному положению дел», - пояснил председатель ГЭИ Андрей Малеванный.
Он добавил, что эту функцию Госэкоинспекция сейчас вносит в свое положение.
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"Также в ближайшее время будет разработана методика контроля над объемами выбросов парниковых газов", - отметил Андрей Малеванный.
Принятия упомянутого выше законопроекта было необходимо для внедрения европейского законодательства в украинское.
«С 1 января 2021 года вводится в действие закон»Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Основанием для принятия этого закона является необходимость Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС приблизить свое законодательство к европейскому. В частности, важным является внедрение директивы 2003/87 / ЕС, согласно которой является обязательным создание системы торговли выбросами парниковыми газами. Она предусматривает получение субъектами хозяйствования разрешения на определенное количество выбросов. В случае, если объем образованных парниковых газов меньше, предприятие может продать «остаток» выбросов другому субъекту», - отметил Андрей Малеваный.