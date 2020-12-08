Министерство здравоохранения сейчас приходит в упадок. Тому свидетельства – и растущая заболеваемость коронавирусом, и низкий уровень медицинских услуг, и раздутый управленческий аппарат.

В своем новом видеоролике на YouTube блогер Сергей Корнак поделился результатами небольшого расследования, в ходе которого он выявил, что данные по количеству сотрудников Минздрава засекречены.

«У нас есть около тысячи больниц в стране. За тридцать лет новых не построили. Вся система с врачами нам осталась от СССР, вот только цифры шокирующие: за 2020 год уволилось 70 тысяч человек медперсонала. Польша ввела квоты на украинских врачей, им не нужно переучиваться, сдавать экзамен на знание польского языка, а дипломы котируются повсюду», - рассказывает обозреватель.

По его словам, это уже не трудовая эмиграция – это экспорт человеческих ресурсов.

Коронавирус сам по себе не так уж опасен, если его лечить, оборудовать под это больницы кислородными аппаратами и средствами защиты, и, самое главное, обеспечить поддержку медперсонала. В Украине же в среднем на одну медсестру приходится 50-60 пациентов.

«Минздрав получило 2020 году бюджет 108 миллиардов гривен, и куда же ушли деньги? Зарплаты медработникам не повысили. В той же Польше зарплата медика стартует от 1500 евро, а у нас это 200-300 долларов. Врачам приходиться брать с пациентов деньги, продвигать бесполезные и дорогие лекарства за процент. А потом мы ходим и ищем хороших врачей через знакомых», - рассказывает блогер.

Зайдя на сайт Минздрава, Сергей Корнак перечисляет структурный состав: директорат стратегического планирования, директорат международного сотрудничества, директорат общественного здоровья, директорат фармацевтического обеспечения, директорат медицинского обеспечения, директорат качества жизни и прочие.

«25 служб только в Минздраве, и в каждой сидят десятки тысяч сотрудников. Это управленческий аппарат, к врачам они не имеют никакого отношения. Это чиновники на шее государства. Медицина должна быть страховой, как в Грузии», - уверен ведущий.

Страховая медицинская система предполагает обеспечение незащищенных слоев населения страховыми полисами за счет бюджетных средств. Это распространяется на детей, пенсионеров, матерей-одиночек, государственных служащих и прочих.

«Мы расплодили этих чиновников, которые всячески выманивают из нас бабло, не оказывая никаких услуг. И ничего не поменяется, пока мы не поменяем этих скотов», - подытожил Сергей Корнак.

Ранее он призывал украинцев взять пример с китайцев в части отношения к малому бизнесу.

Также Корнак одобрил идею сокращения состава Верховной Рады.