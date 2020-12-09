Доктор настоятельно не рекомендует принимать антибиотики при коронавирусе, поскольку это лишь ухудшит состояние пациента.

Эксклюзивно для Сlutch.ua анастезиолог, реаниматолог Борис Бриль рассказал о том, как лечат коронавирус в Израиле.

"По протоколам, которые рекомендует Минздрав Израиля (они ничем не отличающихся от протоколов американских и европейских), используются стероиды и антикоагуляция.

Тяжесть течения ковида определяется такими параметрами, как сатурация, количество дыханий, температура, сознание и несколько других параметров, в которые не входят рентгенгенологические признаки.

На основании этих параметров мы назначаем терапию. Как симптоматическую, направленную на снижение температуры (ибупрофен, парацетамол), так и специфическую, в которую входят и гормоны и другие варианты лечения — с помощью моноклональных антител и антител переболевших людей. К сожалению, это не настолько доступная терапия, потому что ресурсы, которые сейчас есть в мире для выделения антител, они минимальны", — сообщил Борис Бриль.

Также доктор назвал противовирусный препарат, который показал свою эффективность:

"Препарат «Рамдесевир» — единственный из противовирусных препаратов, который показал свою эффективность и способствовал снижению дней госпитализации".

"Но самыми эффективными препаратами на сегодняшний день являются стероиды, от которых сначала отказались", - добавил Бриль.

Доктор настоятельно не рекомендует принимать антибиотики как в качестве профилактики коронавируса, так и его лечения, поскольку эти препараты убивают бактерии, а не вирус.

"Лечение коронавируса антибиотиками — это мракобесие. Для лечения антибиотиками существуют четкие критерии, как повышение лейкоцитов, прокальцитонин и, к сожалею, основная масса медицинского сообщества этому не следует", - говорит врач.