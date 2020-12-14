Для воюющей страны военный бюджет – это вопрос выживания.

Как рассказывает политический эксперт Дмитрий Снегирёв в новом ролике на YouTube-канале «Политика Наизнанку», в проекте государственного бюджета Украины на 2021 год предусмотрено финансирование вооруженных сил на уровне 117 миллиардов гривен.

Казалось бы, это большая сумма. Более того, сейчас в СМИ встречаются заявления об увеличении финансирования обороны. Некоторые издания даже называют цифру 5,3 процента от ВВП. Но Снегирёв иного мнения:

«Я хочу акцентировать внимание на том, что само финансирование вооруженных сил не изменилось. За все года независимости это практически единичный случай, когда хотя бы на бумаге произошло увеличение, а фактически мы остались на прежнем уровне».

Аналитик отмечает, что вместо этого увеличили финансирование Министерства внутренних дел на 4 миллиарда гривен, три из которых изъяты из фонда борьбы с COVID-19.

Что же касается закупки технического и военного оснащения армии, то идут споры относительно чешской самоходной установки «Дана-2». Как это ни прискорбно, но Российская Федерация по всем показателям опережает Украину с точки зрения оснащения вооружённых сил. Украинская военная техника уже давно и морально, и физически устарела.

Установку «Дана-2» необходимо еще протестировать 6-8 тысячами выстрелов, а это стоит денег. Кроме того, снаряды 155 калибра, необходимые для данного орудия, не производят в Украине. Следовательно, будут дополнительные затраты и на их закупку за рубежом.

Как отмечает Дмитрий Снегирев, даже сумма 117 миллиардов была выделена на нужды Минобороны только после открытого письма главы этого ведомства Андрея Тарана. В нем речь шла о том, что уменьшение финансирования вызовет вопросы украинской общественности.

И вопросы действительно возникли – к власть имущим.

Почему министр обороны должен апеллировать к общественности на седьмом году войны, требуя дополнительного финансирования Минобороны, как единственного гаранта территориальной целостности и суверенитета Украины?

«Война всегда выступает локомотивом экономики. ВПК тянет за собой все смежные отрасли. Однако, по странному стечению обстоятельств, на седьмом году войны мы вынуждены констатировать отсутствие государственного заказа у ВПК, в то время, как мы закупаем просто металлолом за границей», - суммировал Снегирёв.

Ранее он затронул вопрос обмена военнопленными с Россией.

Также Дмитрий Снегирёв выдвинул идею о том, как закончить войну с ней.