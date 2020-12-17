Зміна очільника Національного банку України продовжує вражати українців не лише знеціненням гривні, але й спробами задушити приватних інвесторів. Черговий неприємний епізод стався влітку з банком «Аркада» та приватним інвестором Олегом Неліним, який вклав кошти фактично для відновлення спорудження будинків трьох житлових комплексів «Аркади».

Зокрема, 26 серпня голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу заявив, що будівлю головного офісу «Аркади» забрали нібито за шахрайськими схемами, пише Вибір.

Щоб розібратися в нічим не обґрунтованій заяві пана Шевченка, адвокат інвестора Неліна Павло Шершньов звернувся до Нацбанку з офіційним запитом та проханням пояснити: чому його клієнта безпідставно назвали шахраєм.

“З незрозумілих причин пан Кирило Шевченко назвав шахрайською схемою повністю законний і оформлений відповідно до чинного законодавства України правочин. Після отримання офіційної відповіді та ухилення від роз’яснення встановлених юридичних фактів, підстав та будь-яких логічних обґрунтувань, базуючись на яких фактично мого клієнта звинуватили у причетності до злочинної схеми, ми робимо висновок, що пан Кирило Шевченко навмисно і упереджено створив відповідний інформаційний фон навколо мого клієнта, пана Неліна”, – наголосив адвокат Павло Шершньов.

У регулятора жодного коментаря про суб’єктивне оцінне, на думку адвоката, судження керівника Нацбанку так і не надали, хоча в запиті йшлося саме про це.

За словами адвоката Неліна, у Фонді стверджують, що установи не пов’язані між собою. При цьому очільник Нацбанку під час брифінгу заявляє, що “Аркада” та “Будреволюція” фактично є одним цілим.

«Виходить, що у Фонді стверджують, що банк втратив будівлю безкоштовно, оскільки «Аркада» нібито не має стосунку до «Будреволюції» і водночас Шевченко заявляє, що банк і забудовник – це фактично одне ціле. То де тут логіка?» – дивується Павло Шершньов.

Після цієї історії минуло вже більш як 3 місяці. Проте за цей час в НБУ так і не спромоглися пояснити, у чому ж полягає шахрайська схема.

Нагадаємо, у 2019 році приватний інвестор Олег Нелін надав банку «Аркада» понад 10 мільйонів доларів під заставу головного офісу. Оскільки банк та позичальник упродовж тривалого часу не виконували умови договору позики, Нелін змушений був звернути стягнення на заставлене майно – будівлю банку – та став її законним власником. Проте у ФГВФО та НБУ хочуть визнати іпотечний договір недійсним та залишити бізнесмена без коштів та майна.

Зазначимо, поки що не йшлося про компенсацію йому коштів. При цьому Нелін неодноразово заявляв про готовність повернути будівлі банку в разі погашення всіх зобов’язань за договором позики, тому НБУ, замість того, щоб віднайти можливість рефінансування “Аркади”, йде на конфлікт.