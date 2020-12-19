У Кабміні затвердили висновки, які були отримані після оцінювання результатів роботи держслужбовців
Про це стало відомо з повідомлення на сайті Кабміну. Наводимо текст без змін.
Про затвердження висновків щодо оцінювання результатів службової діяльності у 2020 році державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України
1. Відповідно до частини четвертої статті 44 Закону України “Про державну службу” затвердити висновки щодо оцінювання результатів службової діяльності у 2020 році державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України, згідно з додатками 1—4.
2. Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити ознайомлення з цим розпорядженням Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників, визначених у додатках 1—4, у порядку, встановленому Законом України “Про державну службу”.
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