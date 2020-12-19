Як голова Держекоінспекції, я завжди реагую на ситуації, де є навіть натяк на якісь корупційні дії. Тому вже підписав наказ про дисциплінарне провадження стосовно Сергія Жука і його відсторонення від виконання посадових обов’язків на цей час», - заявив голова ДЕІ Андрій Мальований.

«Вчора з трибуни парламенту прозвучала заява народного депутата Арсенія Пушкаренка про корупцію ДЕІ в Житомирській області. Зокрема, мова йшла про начальника Інспекції Поліського округу Сергія Жука.

Він зауважив, що якщо буде з’ясовано, що посадовець дійсно причетний до корупційних дій, то одразу ж буде здійснено дисциплінарне провадження, а відповідні матеріали передано правоохоронцям. Але реакція буде і в протилежному випадку.

«Якщо виявиться, що на людину просто звели наклеп, публічно на всю країну оголосили злодієм без всіляких на те підстав, особі, яка це зробила, доведеться за такі дії нести відповідальність.

Зі свого боку можу обіцяти, що в такому випадку сформую обґрунтовану претензію до народного депутата Арсенія Пушкаренка.

Так буде з усіма, хто розповсюджує недобросовісні звинувачення на адресу співробітників ДЕІ. Ми не можемо залишати це поза увагою, бо йдеться не лише про репутацію окремої державної установи, але усієї держави», - підкреслив Андрій Мальований.

Голова ДЕІ також подякував усім, хто сигналізує про факти корупційних дій чи службову недбалість, якщо вони дійсно мали місце.

«А тим, хто зводить особисті рахунки через наклеп, доведеться рано чи пізно за це відповідати», - додав Андрій Мальований.