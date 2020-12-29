В этом году Новый год и Рождество рекомендуют отмечать в кругу семьи

Близится сезон новогодних праздников, которые дарят каждому из нас веру в волшебство и ожидание чуда. Обычно празднования проходят шумно и весело, но в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы.

Врач-эпидемиолог Екатерина Сояк рассказала для ТСН, как нужно вести себя на праздники и уменьшить риск инфицироваться.

По ее словам, должны быть продуманы какие-то эпидемиологические мероприятия, мероприятия инфекционного контроля, чтобы люди меньше общались как раз в закрытых помещениях.

"Как мы помним, вирус передается в основном капельным путем, поэтому общение на улице, на свежем воздухе не несет таких больших рисков для заражения, а вот как раз общение в закрытых помещениях, в частности в магазинах, здесь определенные риски существуют, тем более, что скорее всего будет много людей. Поэтому замечательная инициатива, что убирают фудкорты — это сократит контакты, сократит пребывание на одном месте большого количества людей в тех же палатках или под навесами", — пояснила Сояк.

По мнению эпидемиолога, большую озабоченность вызывают походы друг к другу в гости, что более рискованно в плане инфицирования коронавирусом, чем поход на елку.

"Как раз такое пребывание друг в друга в гостях — оно более рискованное, чем просто поход на елку. Поэтому, мне кажется, что хождение друг к другу в гости вызываеть наибольший риск инфицирования", — подытожила она.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.