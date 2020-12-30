Количество летальных случаев от COVID-19 постоянно будет снижаться

Врач Андрей Волянский прогнозирует, что уже с февраля 2021 года количество летальных случаев от коронавируса начнет снижаться. А к лету пандемия может завершиться вообще, пишет ТСН.

По его словам, за периодом быстрого роста распространения коронавируса в марте-апреле 2020-го наступил период равномерного (линейного) увеличение количества летальных исходов до 4500-5500 случаев в сутки (май-сентябрь). В середине октября вновь начался период быстрого роста, который привел мир к цифре 1,8 млн смертей.

Он отметил, что на фоне новогодних праздников обязательно будет снижение активности глобального эпидемического процесса. Несмотря на все мрачные прогнозы.

"Летом пандемия закончится. Не в связи с вакцинацией, в то время в лучшем случае прививки получат полмиллиарда человек. Потому что 2-3 миллиарда людей на Земле уже приобретут естественный иммунитет", — рассказал Андрей Волянский.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 30 декабря, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заразилось 7 986 человек. Всего в стране зафиксировали 1 045 348 случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.

От болезни в стране умерли уже 18 324 человека (+243 за сутки). Однако с начала пандемии выздоровело рекордное количество человек – 16 355 (всего 698 190).

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.