Команда "Шахтера" мечтает играть на "Донбасс Арене" при заполненных трибунах

Об этом заявил президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов в новогоднем поздравлении футболистам и болельщикам, пишет "РБК-Украина".

"Шахтер" сделал все, чтобы в этом году как можно чаще радовать своих болельщиков красивой игрой и хорошими результатами. Мы снова стали чемпионами Украины - в четвертый раз подряд и с рекордным отрывом. Команда отлично выступила на европейской арене: преодолела большой путь и дошла до полуфинала Лиги Европы, а осенью очень достойно выступила в сильнейшей группе Лиги чемпионов, дважды обыграв мадридский "Реал" и оставив позади "Интер", - отмечается в поздравлении.

Однако в 2020 году футболистам очень не хватало зрителей на трибунах стадионов, а болельщикам - возможности присутствовать на футбольных матчах, считает Ахметов.

"Сегодня мы все надеемся только на одно - что в следующем году зрители вернутся на стадионы, наполнят футбол своей энергией, и арены найдут свое сердце и свою душу", - отмечается в поздравлении.

По словам президента ФК "Шахтер", команда живет мечтой снова играть в футбол в родном Донецке на "Донбасс Арене".

"Наша команда, наши молодые игроки, среди которых немало воспитанников клубной Академии, будут играть с мечтой выйти на переполненную "Донбасс Арену" в родном Донецке и подарить нашим преданным болельщикам долгожданный праздник большого футбола! Мы живем этой мечтой, мы играем и побеждаем ради нее", - отмечается в поздравлении.