Внедрение системы МЗВ (мониторинга, отчетности и верификации) позволит Украине обеспечить торговлю квотами на парниковые выбросы.
Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.
"Действующий закон собственно и создает основы для существования системы МЗВ (мониторинга, отчетности и верификации выбросов). Такая система позволит:
- Получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок;
- Обеспечить контроль за выбросами, иметь возможность их ограничивать;
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- Внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, из которых эти выбросы осуществляются», - пояснил глава ДЭИ Андрей Малеванный.
По словам чиновника, принятие этого документа является важной предпосылкой для осуществления мер по борьбе с изменением климата, основанных на опыте ЕС. Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Именно для ее внедрения необходимо создание системы МЗВ, которая предусматривается законом.
Он также добавил, что Госэкоинспекция получит полномочия в части контроля за выбросами.
"Согласно закону, на Госэкоинспекцию также возложен ряд обязанностей-проверка данных в отчетах о выбросах, планах мониторинга и тому подобное. В течение 3 месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку. Во время такой проверки проверяется достоверность информации, указанной в отчетах или планах», - отметил Андрей Малеваный.