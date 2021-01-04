С 1 января 2021 года вступает в силу Закон Украины «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов».

Внедрение системы МЗВ (мониторинга, отчетности и верификации) позволит Украине обеспечить торговлю квотами на парниковые выбросы.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

"Действующий закон собственно и создает основы для существования системы МЗВ (мониторинга, отчетности и верификации выбросов). Такая система позволит:

- Получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок;

- Обеспечить контроль за выбросами, иметь возможность их ограничивать;

- Внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, из которых эти выбросы осуществляются», - пояснил глава ДЭИ Андрей Малеванный.

По словам чиновника, принятие этого документа является важной предпосылкой для осуществления мер по борьбе с изменением климата, основанных на опыте ЕС. Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Именно для ее внедрения необходимо создание системы МЗВ, которая предусматривается законом.

Он также добавил, что Госэкоинспекция получит полномочия в части контроля за выбросами.

"Согласно закону, на Госэкоинспекцию также возложен ряд обязанностей-проверка данных в отчетах о выбросах, планах мониторинга и тому подобное. В течение 3 месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку. Во время такой проверки проверяется достоверность информации, указанной в отчетах или планах», - отметил Андрей Малеваный.