На официальном Youtube канале полка “Азов” прошла премьера документального фильма про бои в районе Светлодарской дуги, снятые во время 8-месячной ротации подразделения в 2019 году.

Огромное количество документальных кадров, снятых на протяжении всей ротации, уничтоженные артиллерия и бронетехника, беспилотники и радиолокационные системы агрессора - всё детально и без цензуры.

“События, которые уже вошли в историю, происходят вблизи оккупированной Горловки в 2019 году. Восемь месяцев борьбы с пророссийскими террористами “Азов” жестко диктовал свои условия врагу и продвигал линию фронта вперед”, - значится в описании фильма.

Как прокомментировал премьеру экс-командир полка “Азов” Максим Жорин у себя в Телеграм-канале, “на фоне лживых заказных статей в иностранной прессе особенно важно помнить, что “Азов” – один из самых лучших и боеспособных подразделений украинского войска”.

За время боев на Светлодарской дуге свои жизни отдали четыре бойца “Азова”: Дмитрий Пругло “Круглый”, Максим Олексюк “Максон”, Роман Романенко “Бич” и Эдуард Шахов “Шах”.