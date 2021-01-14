Находка, которой не менее 1000 лет, очень хорошо сохранилась

В частности, на территории Замковой горы в Закарпатье археологи нашли монету, которая является самой ранней средневековой нумизматической достопримечательностью, обнаруженной на территории Ужгородского замка, сообщает издание Mukachevo.net.

"Денар. Венгерское королевство. Калман (1095-1116 гг.) Это самая ранняя средневековая монета, обнаруженная на территории Ужгородского замка во время археологических исследований", - рассказал о находке кандидат исторических наук Ужгородского национального университета Владимир Мойжес.

По его словам, серебряная монета - в отличном состоянии, что свидетельствует о том, что она мало была в употреблении и скорее всего, была довольно быстро утеряна.

"Монета утеряна в начале 12 века, когда на горе было городище, которое, судя по новым археологическим материалам, могло существовать уже с конца 10 века. Эта монета была обнаружена вместе с рядом других находок - обломками керамики, лунницами, датируемыми второй половиной 10 века. Также была обнаружена еще одна монета 12 века", - сказал Мойжес.

Студенты исторического факультета вместе с преподавателями исследовали руины церкви Святого Юрия на территории Ужгородского замка, так как в этих криптах хоронили в свое время представителей знатного рода Другетов. Именно им принадлежала крепость и город до 17 века.

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