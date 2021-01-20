2 миллиарда 158 миллионов гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция в 2020 году за нарушение природоохранного законодательства.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, пишет «Знай».

"За этот период территориальные органы ГЭИ осуществили более 30 тысяч (30 252) проверок. По выявленным фактам нарушений составлено 31,7 тысячи протоколов, а к административной ответственности привлечено 28,5 тысяч человек. За особо тяжкие преступления против окружающей среды открыто 508 уголовных производств", - проинформировал председатель ГЭИ Андрей Малеванный.

Чиновник отметил, что по сравнению с 2019 годом инспекция рассчитала на 3% больше убытков.

«Сравнивая с 2019 годом наблюдаем рост общей суммы начисленных убытков в 2020 (хотя почти весь год инспекторы работали в условиях карантина, то есть без проведения плановых проверок) на 3% (в 2019 году сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила 2 миллиарда 81 миллион гривен)», - подчеркнул Андрей Малеваный.

По его словам, эффективность работы ГЭИ все же нельзя измерять в размерах начисленных убытков и количестве выявленных нарушений. Основная цель инспекции-свести к минимуму или и вовсе исключить преступления против окружающей среды.

"Для этого еще в прошлом году была начата глубокая трансформация ГЭИ:

Это-территориальная реформа, второй этап которой продолжается и в этом году. Ее проведение позволит оптимизировать административные расходы и увеличить штат инспекторов.

В ближайшие дни в Кривом Роге откроется офис чистой окружающей среды, который сосредоточится на контроле за крупными промышленными объектами региона.

Разработано техническое задание для создания системы «Электронный инспектор», с помощью которой удастся автоматизировать значительную часть работы в ГЭИ, сделав ее более публичной и прозрачной», - заявил Андрей Малеваный.

Вместе с тем, для усиления позиций Госэкоинспекции в природоохранном секторе важное значение имеет принятие законопроекта №3091 «О государственном экологическом контроле». По мнению главы ГЭИ, этот проект закона позволит выстроить мощную систему предотвращения экологической преступности. В частности, речь идет о значительном повышении штрафов за невыполнение предписаний и за недопуск к проведению проверок.

«Но самой главной задачей на этот год является стимулирование предприятий к переоснащению и модернизации мощностей, чтобы штрафы и убытки, нанесенные окружающей среде остались в прошлом", - добавил Андрей Малеваный.