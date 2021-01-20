Уже четверть века программа сводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, которые профессиональным мастерством, творческой энергией, ярким талантом и мудростью получили широкое признание и авторитет, а также знаменитых и ярких представителей других стран мира.

Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил мирового сообщества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, отблагодарить за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд.

С юбилеем тебя, легендарная программа!