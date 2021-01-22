В период с 15 по 21 января территориальные органы Госэкоинспекции совершили 445 проверок и составили 500 протоколов о выявленных административных нарушениях.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай».

"С 15 по 21 января ГЭИ провела 445 проверок на 189 объектах государственного надзора. По их результатам составлено 500 протоколов об административных правонарушениях. Вред, нанесенный окружающей среде вследствие несоблюдения природоохранного законодательства, составил 104,6 миллиона гривен», - проинформировал председатель ГЭИ Андрей Малеванный.

В течение недели было выявлено два случая выбросов загрязняющих веществ в воздух при отсутствии разрешения.

«Самым резонансным случаем за этот период стало начисление более 100 миллионов гривен убытков за выбросы загрязняющих веществ без разрешения на Чао «Костопольский завод стеклоизделий», что на Ровенщине. Претензия о возмещении полной суммы уже направлена предприятию.

1,7 миллиона гривен убытков было начислено предприятию ООО "Украгро-Полесье" в Житомирской области. На нем выбросы в атмосферу также осуществлялись без разрешительных документов», - отметил Андрей Малеванный.

Также в течение недели инспекторы зафиксировали два факта незаконной вырубки деревьев в Винницкой области, убытки от которых составили более 1 миллиона гривен.

«503 тысячи гривен должно уплатить госпредприятие «Барский райагролес» и почти 558 тысяч гривен Служба автомобильных дорог в Винницкой области. Материалы, составленные после обнаружения обоих нарушений, уже направлены в Управление СБУ в Винницкой области для принятия решения об открытии уголовного производства», - добавил Андрей Малеваный.