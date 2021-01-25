На прошлой неделе вся Украина была шокирована пожаром в нелегальном харьковском доме престарелых, где погибли пятнадцать человек.

Почему на самом деле произошла эта трагедия и какие выводы нужно из неё сделать – в программе «А как на самом деле» разбирается Мирослава Бобровская.

«Самое главное, что дом престарелых был нелегальным. Такого учреждения, зарегистрированного по этому адресу, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Ни частного, ни государственного, ни коммунального», - отмечает она.

Между тем, один месяц нахождения пациента в «Золотом времени» стоил восемь тысяч гривен. Действовал этот пансионат ещё с 2019 года – во всяком случае, именно тогда он впервые упоминается в СМИ. У его владельца числятся ещё три таких же заведения. Но с точки зрения закона их нет, и никто об этом не знал – и не узнал бы, если бы не пожар.

«Владимир Александрович, а вы помните ваш первый пожар? 2019 год, Одесса, отель «Токио Стар», девять трупов, включая детский? Что там с личным контролем? Разобрались в ситуации?», - спрашивает Котенкова.

По её мнению, и эта история закончится лишь обычной «стрижкой» владельцев бизнеса – и всё останется по-старому. И неужели необходимы подобные трагедии, чтобы заставить коммунальные службы шевелиться?

«Я не понимаю, почему только когда случается резонансная трагедия, власть начинает создавать видимость работы? Это что единственный подпольный дом престарелых в Украине? Или первый случай, когда погибают люди и лишаются крыши над головой только потому, что пожарные не могут приехать, или едут долго, или у них не оказывается чем тушить пожар?», - задаёт вопросы ведущая.

Ранее, как сообщает Politeka, Бобровская рассказала, что обеспечило карьеру Яценюка.

Также Politeka сообщала, что жертв пожара в харьковском доме престарелых стало больше.