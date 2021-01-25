Весной в Луганской области начали ремонт дороги Северодонецк-Станица Луганская, пишет издание "Прав-Да!". Однако предприятия-победители тендера не смогли своевременно построить асфальтобетонные заводы и теперь строят их без каких-либо согласований и разрешений.

Об этом говорится в ответе на запрос Государственной экологической инспекции.

Так, в городе Счастье, поселке Петропавловка и Новоайдар построены и запущены в работу три асфальтобетонных предприятия, хотя как сообщает Госэкоинспекция, заводы не получали заключение по оценке воздействия на окружающую среду, как этого требует украинское законодательство.

В государственной экологической инспекции Луганской области факты незаконной построения асфальтобетонных заводов не комментируют эту ситуацию, но сообщили, что в инспекцию поступили заявления от жителей города Счастье, поселков Петропавловка и Новоайдар, и сейчас идет проверка.

Как сообщают местные жители, АБЗ работают незаконно, под личным прикрытием Луганской ОДА и лично губернатора Сергея Гайдая.