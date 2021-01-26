Во время беременности организм женщины меняется настолько сильно, что даже проблемы со здоровьем могут отступить — не все, но некоторые

Многие женщины считают, что беременность может стать лекарством от многих заболеваний. Так ли это на самом деле?

Врач гинеколог, маммолог, проктолог Юлия Желтоножская (клиника Mediland) эксклюзивно для Сlutch ответила на этот вопрос.

"Мы от беременности очень многого ждем и возлагаем на нее очень большие надежды. Зачастую они оправдываются. Так устроен природой женский организм, что он должен рожать, кормить, потом опять беременеть и т.д. И природа это придумала не зря, потому что все эти гормональные преобразования и восстановления нашего организма не несут нагрузки на гормональный статус, если они чередуются.

Можно надеяться на то, что маленькая миома матки и нарушения цикла уйдут после беременности. Эндометриоз тоже может улучшить свое состояние.

Также беременность может благотворно повлиять на мастопатию, небольшие кисты молочной желези и мелкие фиброаденомы", - сообщила гинеколог.

Ранее Юлия Желтоножская рассказала о том, какой главный симптом может указывать на развитие рака шейки матки. Подробнее об этом читай в материале по ссылке.