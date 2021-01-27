Чёрный рынок оружия в Украине – это действительно серьёзная проблема, и её нужно решать. Но как? Многие считают, что покончить с чёрным рынком мог бы белый рынок огнестрельного оружия, то есть его полная легализация. Но так ли это, не станет ли лекарство хуже болезни?

Своим мнением по этому вопросу на канале «Знай 24» делится специалист по вопросам обороны и безопасности Олег Стариков.

«За незаконный оборот оружия внутри страны отвечает Министерство внутренних дел, а конкретно – Национальная полиция. Она должна выявлять факты незаконного владения оружием, проводить профилактические мероприятия, работать с так называемым оперативным контингентом – то есть людьми, склонными к этому… Всё это задачи полиции. Кроме контрабанды оружия, которая проходит по ведомству СБУ», - констатирует эксперт.

Превентивными мерами, в частности, должны заниматься участковые. Однако на практике такая работа ведётся на крайне низком уровне, и сейчас, по некоторым данным, оборот чёрного оружейного рынка в Украине составляет от пяти до семи миллионов единиц в год.

Поэтому без создания жёсткой системы контрразведывательных мер, укрепления оперативной и профилактической работы разрешать открытую торговлю короткоствольным оружием будет, по мнению Старикова, категорически неправильно.

Ранее Politeka сообщала о новом проекте закона об оружии, который был представлен в Верховую Раду.

Также президент страны Владимир Зеленский высказывался против легализации огнестрела без ограничений.