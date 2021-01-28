Отдел инструментально-лабораторного контроля Офиса Центрального аппарата Госэкоинспекции в Кривом Роге пополняется приборами, которые позволят делать более качественные исследования состава воды, воздуха и почв быстрее, чем раньше.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, пишет «Знай».

«Это, в частности, 4 портативных измерителей растворенного кислорода в воде «S4-Standart kit Seven2Go» (Mettler Toledo). Эти кислородомеры будут использоваться инспекторами для контроля непосредственно на источниках загрязнения и в водных объектах, и результат измерений будет известен сразу во время проверки», - рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

По его словам, с таким оборудованием получение результата будет занимать считанные минуты, тогда как раньше для этого нужно было около 3 часов. Это позволит, в частности, осуществлять большее количество исследований.

"Также лаборатория усилена 2 спектрофотометрами "ULAB 102", которые будут работать в стационарных условиях. Прибор позволяет определить содержание биогенов (соединений азота, фосфора и др), тяжелых металлов, органических веществ в воде, почве, а также в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух», - отметил Андрей Малеваный.

Чиновник отметил, что сегодня значительная часть приборов в инспекции используется уже около 20 лет. Их эффективность и точность в значительной степени уступает новым моделям оборудования, а технические параметры не соответствуют современным требованиям.

«Лаборатория в Днепропетровской области в течение 2020 года исследовала 1452 пробы воздуха на источниках выбросов, 242 пробы поверхностных вод и 79 проб почв. С использованием нового оборудования количество проверенных образцов возрастет, что позволит выявлять больше фактов загрязнения и привлекать к ответственности больше нарушителей», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Председатель Госэкоинспекции также поделился информацией, что для территориальных подразделений Госэкоинспекции по всей Украине уже закуплено 36 кислородомеров и 26 спектрофотометров. Также в ближайшее время планируется приобретение 49 переносных газоанализаторов, 28 иономеров с датчиками на нитраты, хлориды, фториды, а также 20 электронных аналитических Весов и 21 электронных технических Весов.