315 народных депутатов Верховной Рады во втором чтении поддержали проект закона № 3755 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров»

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай».

Закон предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

«Законом предусматривается повышение штрафов за действия, которые могут привести к возгоранию в окружающей среде, а именно за:

нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности (статья 175 КУоАП) – до 1700-3400 гривен для граждан и 3400-5100 гривен для должностных лиц;

нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, речном транспорте (статья 120 КУоАП ) – до 1700-3400 гривен для граждан и 3400-5100 гривен для должностных лиц, а на воздушном транспорте в соответствии 2250-4250 и 3400-5100 гривен;

осуществления предприятием хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности (статья 175-2) – до 1700-5100 гривен для субъектов предпринимательской деятельности;

нарушение требований нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования (статья 95-1) – до 1700-3400 гривен для граждан и 3400-5100 гривен для должностных лиц», - детализировал нововведения закона председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Принятие законопроекта позволит повысить ответственность граждан и субъектов хозяйствования за образование пожароопасных ситуаций и, соответственно, обеспечить безупречное соблюдение требований пожарной безопасности.

"В свою очередь, это позволит не допустить пожаров в лесах, лесополосах, в прибрежных полосах и других экосистемах", - добавил Андрей Малеванный.