Госэкоинспекция присоединилась к реализации положения Европейского зеленого курса
Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай».
Госэкоинспекция играет важную роль в реализации системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов (МЗВ), внедрение которой предусмотрено Европейским зеленым курсу (European Green Deal).
"Госэкоинспекция приняла участие в семинаре организации TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) по реализации европейского зеленого курса (European Green Deal).
В рамках семинара, к которому присоединилась Госэкоинспекция, европейские эксперты подробно рассказали о Плане действий, предусмотренном зеленым курсом. Среди них - введение системы мониторинга отчетности и верификации парниковых газов (МЗВ), которую обязаны реализовать все страны-участницы European Green Deal. Украина начала реализацию МЗВ в этом году в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы обеспечить постепенное сокращение выбросов углерода в атмосферный воздух", - пояснил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.
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Он подчеркнул важную роль Госэкоинспекции в функционировании системы МЗВ. В частности, ГЭИ уполномочена проверять данные в отчетах о выбросах и планах мониторинга эмиссий парниковых газов у субъектов хозяйствования.
«Во время семинара наши специалисты ознакомились с кейсами по применению МЗВ в Европе и получили практические рекомендации. Это позволит им осуществлять более эффективный контроль в этой сфере.
Однако внедрение МЗВ-лишь одно из немногих требований Соглашения. А вступление Украины в European Green Deal возможно только в случае выполнения всех наших обязательств и готовности к основательным природоохранным изменениям», - отметил Андрей Малеванный.
Европейский зеленый курс (European Green Deal) был представлен в конце 2019 года и предусматривает достижение климатической нейтральности (нулевых выбросов парниковых газов) к 2050 году. Для реализации цели созданы разноотраслевые программы и стратегии, обязательные для выполнения на территории Европейского Союза.