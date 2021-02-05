Госэкоинспекция присоединилась к реализации положения Европейского зеленого курса

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай».

Госэкоинспекция играет важную роль в реализации системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов (МЗВ), внедрение которой предусмотрено Европейским зеленым курсу (European Green Deal).

"Госэкоинспекция приняла участие в семинаре организации TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) по реализации европейского зеленого курса (European Green Deal).

В рамках семинара, к которому присоединилась Госэкоинспекция, европейские эксперты подробно рассказали о Плане действий, предусмотренном зеленым курсом. Среди них - введение системы мониторинга отчетности и верификации парниковых газов (МЗВ), которую обязаны реализовать все страны-участницы European Green Deal. Украина начала реализацию МЗВ в этом году в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы обеспечить постепенное сокращение выбросов углерода в атмосферный воздух", - пояснил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Он подчеркнул важную роль Госэкоинспекции в функционировании системы МЗВ. В частности, ГЭИ уполномочена проверять данные в отчетах о выбросах и планах мониторинга эмиссий парниковых газов у субъектов хозяйствования.

«Во время семинара наши специалисты ознакомились с кейсами по применению МЗВ в Европе и получили практические рекомендации. Это позволит им осуществлять более эффективный контроль в этой сфере.

Однако внедрение МЗВ-лишь одно из немногих требований Соглашения. А вступление Украины в European Green Deal возможно только в случае выполнения всех наших обязательств и готовности к основательным природоохранным изменениям», - отметил Андрей Малеванный.

Европейский зеленый курс (European Green Deal) был представлен в конце 2019 года и предусматривает достижение климатической нейтральности (нулевых выбросов парниковых газов) к 2050 году. Для реализации цели созданы разноотраслевые программы и стратегии, обязательные для выполнения на территории Европейского Союза.