Представители Госэкоинспекции смогут приобщиться к тренинговых программ Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и получить международный опыт в сфере управления отходами.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, пишет «Знай».

"Провели первую встречу с Японским агентством международного сотрудничества (JICA), которое поддерживает экономический и социальный рост развивающихся стран.

В ходе встречи представители агентства рассказали о тренинговые программы JICA для госслужащих по таким направлениям, как экономическое развитие, привлечение инвестиций, охрана окружающей среды. Для специалистов ДЭИ особенно актуальным является обучение в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами», - рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Основной темой встречи стала именно необходимость изучения международного опыта в сфере управления отходами. Так, в прошлом году Госэкоинспекция зафиксировала более 2 тысяч нелегальных свалок, из которых всего 60% ликвидировано.

«Кроме того, обсудили материально-техническое обеспечение Госэкоинспекции. Так, в частности, для оперативного выявления стихийных свалок инспекции необходимы беспилотные летательные аппараты (дроны) и как можно оперативнее внедрение системы аэрокосмического мониторинга, поэтому ГЭИ ищет потенциальных партнеров для реализации этого проекта», - добавил Андрей Малеваный.