Энергоблок №1 Запорожской ТЭС отключен из-за временной неисправности системы охлаждения блочного трансформатора 1Т. Станция работает в штатном режиме 2 блоками.
Как пишет Обозреватель, об это говорится в сообщении компании "ДТЭК Энерго".
"На данный момент станция работает двумя блоками (№3 и №4), несет мощность около 400 МВт. Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали пусковые работы на блоке №2", - сообщили в компании.
Отключение блока не повлияло на энергоснабжение и водоснабжение региона, как и на работу ТЭС в целом.
В компании добавили, что подобные технологическое нарушения - нередкое явление для любой тепловой генерации, а особенно в период высокой нагрузки.
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"Это не является внештатной ситуацией. После того, как энергетики устранят недочеты в работе энергоблока №1, он будет готов включиться в энергосистему, а пока его нагрузку на себя возьмет энергоблок №2", - говорится в сообщении.