Продукты и услуги «зеленого» поставщика YASNO помогают клиентам сокращать количество выбросов углерода суммарно на 300 тысяч тонн в год

Ключевую роль в этом играет направление YASNO Efficiency. 80 реализованных проектов на украинских металлургических и горнодобывающих предприятиях с суммарными инвестициями 500 млн грн способствуют уменьшению количества выбросов на 140 тысяч тонн СО2 ежегодно, рассказала руководитель департамента по маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью YASNO Лилия Середа на форуме SHKALA.

По словам Лилии Среды, энергосервисная компания YASNO Efficiency «под ключ» выполняет модернизацию предприятий, инвестируя собственные средства, и гарантирует клиентам экономию ресурсов и средств как результат реализованных проектов. Кроме предложений для бизнеса, YASNO создает целую экосистему решений и для частных клиентов:

* 50 тысяч украинских семей пользуются энергоэффективными наборами YASNO Smart, позволяют экономить до 50% затрат на электроэнергию дома, и при этом снижают количество выбросов на 45 тысяч тонн в год.

* В трех регионах, где YASNO поставляет электроэнергию, более 5 тысяч домохозяйств производят электроэнергию на частных солнечных станциях, получают от поставщика перечисленные от государства по «зеленому» тарифу средства и сокращают выбросы СО2 на 123 тысячи тонн ежегодно.

*29 быстрых зарядок сети YASNO E-Mobility заряжают электромобили в Киеве и на трассах в направлении Львова, Одессы, Полтавы. За год YASNO зарядил клиентов более чем на 565 тысяч кВт∙ч, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 на 380 тонн.

Также YASNO предлагает клиентам системы хранения энергии и энергоэффективную климатическую технику.

* «Помощь украинцам в том, чтобы рационально использовать энергоресурсы и повышать комфорт с помощью инновационных решений – это основа нашей стратегии развития. YASNO как розничный бренд Группы ДТЭК поддерживает введение Европейских зеленых сделок (Green Deal) в Украине и переход к циркулярной экономики.

В прошлом году YASNO присоединился к инициативе «быть двигателем изменений: 15 обязательств перед потребителями» Международной ассоциации поставщиков электроэнергии и газа Eurelectric и стал единственным представителем Украины среди более 90 компаний. Цель инициативы – способствовать внедрению услуг с электромобильность, энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии и помогать потребителям пользоваться этими услугами», – подытожила Лилия Середа.

Справка:

YASNO – поставщик электроэнергии, газа, решений по энергоэффективности и для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черкасской областях.

YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для уменьшения расходов клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента.

Електроавтомобілісти могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.