Период выполнения Национального плана по сокращению выбросов (НПСВ) на ТЭС и ТЭЦ Украины, который предусматривает модернизацию устаревших энергоблоков с 2020 года, должен быть продлен до 2038 года.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил профессор, доктор технических наук, заместитель директора по научной работе Института угольных энерготехнологий НАН Украины, а также соавтор НПСВ Игорь Вольчин.

"Мы должны пересмотреть этот Нацплан и передвинуть его. Мы сейчас разработали вместе с генерирующими компаниями и Министерством энергетики продление срока до конца 2038 года. Это позволит постепенно проводить реконструкцию экологическую на 5-6 энергоблоках ежегодно, и таким образом мы можем спокойно выйти без надрыва на выполнение этого плана", - рассказал Вольчин.

Он также напомнил, что европейским странам для выполнения плана по уменьшению выбросов понадобились десятки лет, к тому же они оказывали предприятиям на это существенную поддержку от государства. Украине, по мнению эксперта, тоже нужно больше времени на выполнение плана, особенно учитывая отсутствие надлежащего финансирования для проведения модернизации теплоэнергетической отрасли.

"Такая страна, как Чехия, выполняла это не менее 15 лет. Польша выполняет уже почти 30 лет. Но наши масштабы гораздо больше, чем в Чехии и Польше. Поэтому нам нужно больше времени. И самое главное, с чем мы столкнулись, что у нас в результате известных событий на востоке, украинско-российской войны поменялось топливо на угольных электростанциях. Это привело к еще большим проблемам. И поэтому самое главное, что у нас не определены источники финансирования", - пояснил Вольчин.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе.

По мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Светелика, Украине грозит потеря энергетической безопасности из-за принудительного вывода в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

Компания "Донбассэнерго" предлагает отсрочить исполнение мероприятий в соответствии с Национальным планом по сокращению выбросов, ведь на сегодня отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года.