В январе 2021 года Госэкоинспекция рассчитала 14,5 миллионов гривен убытков, причиненных лесам и растительному миру Украины вследствие нарушений природоохранного законодательства.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

"Территориальные органы Госэкоинспекции провели 293 мероприятия контроля, выявляя такие факты, как вырубка деревьев, их повреждение до степени прекращения роста, уничтожение лесополос и тому подобное.

Большой вред лесным ресурсам нанесен вследствие незаконной вырубки деревьев, наличии неучтенных насаждений, засорение лесного массива и ряда других нарушений в ГП «Тульчинский райагролес» (Винницкая область). Убытки за эти нарушения составили 3,6 миллиона гривен. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об открытии уголовного производства», - рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Чиновник отметил, что уничтожение лесов в Украине не теряет темпов, но Госэкоинспекция прилагает все усилия, чтобы положить конец незаконной вырубки.

"В частности, в прошлом году мы начали сотрудничество Национальным центром управления и испытания космических средств, что позволит нам получать спутниковые снимки земной поверхности. Таким образом ГЭИ сможет выявлять незаконные вырубки и даже фиксировать авто, на которых передвигались нарушители», - отметил Андрей Малеваный.

По словам главы ГЭИ, полностью изменить ситуацию можно лишь комплексными изменениями законодательства.

"Это, в частности, повышение штрафов за нарушение природоохранного законодательства. Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4451, который в среднем в десять раз повышает штрафы за незаконную порубку деревьев, повреждение лесополос, уничтожение подроста в лесах и тому подобное. Законопроектом №3526 предусмотрено увеличение штрафных санкций за выжигание растительности и лесных насаждений», - добавил Андрей Малеваный.