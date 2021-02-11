Миллиардные долги на рынке электрической энергии и природного газа стали результатом провальной работы нелегитимного состава НКРЭКУ

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Все эти долги – это результат работы нелегитимного регулятора НКРЭКУ, который должен был быть разогнан еще год назад. Чем больше мы будем держать этих самозванцев у власти – тем в большую бездну будем падать», - заявил Кучеренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 90% ответственности за провал на рынке несет именно НКРЭКУ.

«Наглядный пример как работает «независимый» самопровозглашенный регулятор и правительство без министра. На рынке электроэнергии катастрофа такого размера, что мы за 10 лет не распутаем клубок долгов, который создали регулятор с правительством и монобольшинством за 1 год. Гарантированный покупатель – поставщик электроэнергии для населения – за год своего существования накопил почти 35 млрд гривен долгов», - отметил Кучеренко.

Напомним, в середине января НЭК «Укрэнерго» предупредило о рисках отключений из-за нехватки угля на складах государственных ТЭС «Центрэнерго».

По информации экспертов «Центра Разумкова», причиной кризиса стала несбалансированная и ошибочная политика регулятора НКРЕКП. В «Центре Разумков» пояснили, что после запуска рынка в 2019 году, в нормальном режиме он проработал всего 2-3 месяца, после чего НКРЕКП перевел его на ручной режим регулирования, внедрив целый ряд ограничений. Именно эти ограничения привели к возникновению более 50 млрд грн долгов на энергорынке.